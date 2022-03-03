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Прохор Шаляпин присмотрел себе новую даму сердца

Прохор Шаляпин присмотрел себе новую даму сердца
По слухам, 37-летний певец Прохор Шаляпин встречается новой женщиной.   Артист недолго горевал по канадской миллионерше Татьяне Дэвис, скончавшейся от коронавируса через два месяца после их свадьбы. Не прошло и полугода после похорон супруги артиста, как стало известно, что он вновь счастлив в отношениях. Подробности личной жизни Шаляпина рассекретил звездный пластический хирург Карл Тавберидзе, постоянным клиентом которого является Прохор. Медик у себя в Инстаграме решил пообщаться с подписчиками на тему большой разницы в возрасте в паре и привел в пример артиста, известного своими отношениями с пожилыми дамами. Хирург уточнил, что и сейчас Шаляпин не изменяет себе. «Разница в возрасте между ним и одной из партнерш составила более 30 лет. Сейчас Прохор нашел свое счастье с Аллочкой и доказал, что возраст — не помеха для настоящей любви!», — объявил Тавберидзе, опубликовав фото певца с 77-летней поэтессой Аллой Пеняевой.
Прохор Шаляпин с новой избранницей Не секрет, что Шаляпина связывают с этой женщиной давние отношения. Они познакомились 20 лет назад, когда 18-летний Прохор лишь начинал покорять Москву. Пеняева, тогда занимавшая должность советника Юрия Лужкова, увидела молодого человека на одном мероприятии, и он так ей понравился, что поэтесса взяла Шаляпина под свое крыло. Говорят, именно благодаря Пеняевой артист окончил Гнесинское училище, а потом попал на «Фабрику звезд». Более того, дама обеспечила его жильем в Москве и возила в путешествия по всему миру. В какой-то момент Шаляпин расстался с покровительницей, но они сохранили дружеские отношения, которым не помешали последующие романы и свадьбы артиста. К слову, еще при жизни Татьяны Дэвис поэтесса уверяла, что Шаляпин ее не оставил и согласился «жить на два дома», а канадке пришлось смириться с его выбором.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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