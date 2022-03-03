Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 обновят до Xbox Series X | S





Издательство Capcom поделилось планами на франшизу Resident Evil. Они анонсировали выход бесплатных обновлений до консолей нового поколения для Resident Evil 7 и ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3.

Подробностей обновлений не приводится, в анонсе говорится, что игроков ждут «значительные визуальные улучшения». Нет и дат выхода обновлений, говорится, что они выйдут «позже в этом году».

Ниже можно посмотреть на 3 скриншота, которые показали Capcom — они демонстрируют обновленные версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7.