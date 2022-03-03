Счетные техники для снятия тревожности

Вадим Карасев

Тревога в современном мире — это нормальное состояние ума и души. Каждый день происходит много событий, которые выбивают нас из колеи и заставляют переживать. Эксперты рассказали, как можно преодолеть это состояние.

Ранее мы рассказывали о практиках заземления, которые помогают бороться со стрессом и хронической тревожностью. Они очень действенны, но подойдут не всем. Если вам хочется научиться бороться с болезненным тревожным состоянием души иными способами, ознакомьтесь со счетными техниками, описанными в этой статье.

Дыхательная техника со счетом

Очень полезно просто считать в уме, но можно комбинировать это с другими методиками снятия тревожности — например, с дыхательными практиками. Если вдруг вы начали ощущать тревогу и резкий прилив негатива, постарайтесь сесть и перевести дух. Подышите правильно в течение нескольких минут.

Начинаем с глубокого и медленного вдоха. Закройте глаза и представляйте себе, как во время вдоха перед вами медленно появляется число «1». Затем начинайте выдыхать, представляя, как единица превращается в двойку. Повторите процедуру, досчитав до двадцати. Можно использовать быстрый вариант практики, когда вы дышите не глубоко, а просто спокойно и размеренно. В таком случае можно досчитать до шестидесяти.

Согласно исследованиям и наблюдениям, счет до определенного числа помогает сфокусировать мысли на чем-то нейтральном, отвлечься от переживаний.

Простой счет

Вы можете просто считать числа, не выполняя при этом никаких упражнений. Например, можно просто считать от 1 до любого числа, пока не успокоитесь. Смысл в том, чтобы отвлечь мысли, поэтому важно добавить какое-то важное условие — можно досчитать, скажем, до 50, а потом начать обратный отсчет до 1. Ваш мозг будет постепенно нагружаться, поскольку вы будете фокусироваться не на плохих мыслях, а на чем-то ином.

Также занять ресурсы своего мозга можно чуть иначе — усложнив задачу. Например, можно считать только четные числа, а потом назад только нечетные или наоборот. Тем, кто хочет задачку посложнее, можно увеличивать число посредством умножения или сложения. Вариаций счета может быть бесконечное множество.

Совместно со счетом вы можете представлять себе нечто приятное из вашей жизни. Например, на каждый счет можно вспоминать позитивные эмоции из прошлого. Это тоже должно помочь.