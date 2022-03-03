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СМИ: концерт Галкина со скандалом отменили в Архангельске из-за жалоб жителей

СМИ: концерт Галкина со скандалом отменили в Архангельске из-за жалоб жителей

45-летний Максим Галкин попал в громкий скандал накануне своего выступления в Архангельске, которое должно было состояться 14 марта. Из-за жалоб местных жителей, возмущенных позицией артиста по поводу нынешней ситуации на Украине, концерт отменили, сообщает "СтарХит".

Как отмечает издание, выступившего против спецоперации на Украине Максима Галкина не поддержали многие поклонники.


Наиболее предприимчивыми оказались фанаты из Архангельска, где на 12 марта был намечен юмористический концерт Галкина. Однако накануне сразу несколько жителей заявились на площадку, где должно было пройти мероприятие, и потребовали вернуть им заплаченные деньги за билеты.

Сначала сотрудники концертного зала в Архангельске не понимали, как им реагировать. Но когда недовольных стало очень много, перед ними выступил представитель администрации, заявивший об отмене мероприятия. 

"Мы связались с организаторами концерта, общались. Ситуацию до организаторов тоже доводили. И в результате организатор принял решение, что на данный момент концерта Галкина 14 марта не будет. Он отменяется", — отметил представитель учреждения.

Как отмечается, все потраченные средства за билеты вернут поклонникам таланта Галкина. Сам Максим отказался комментировать ситуацию, просто опубликовав репортаж с телевидения Архангельска.

Как писал NEWSTES, ранее дочь Заворотнюк пожаловалась на травлю украинцев.

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По материалам: uposters.ru

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