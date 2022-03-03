Татьяна Брухунова поделилась трогательным видео с 2-летним сыном Петросяна

Жена юмориста Петросяна, 32-летняя Татьяна Брухунова призналась, что 2-летний сын Ваган – ее главный «антидепрессант». Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками в Инстаграме редким и невероятно трогательным видео с сыном Ваганом от Евгения Петросяна. Совсем скоро малышу исполнится два года (он появился на свет 13 марта 2020-го года), и супруга юмориста наверняка уже планирует праздник для отпрыска, а пока не устает хвастаться, каким милым ребенком он растет. В свежем ролике Брухунова показала, как играет с Ваганом, и назвала его своим главным средством от всех тревог и волнений. «Мой «антидепрессант»! ❤️», — подписала ролик жена Петросяна. Поклонники Татьяны полностью с ней согласились и отметили, что малыш очень похож на своего отца. «Копия старший Петросян!», «Какой он сладкий и как быстро вырос», «Зацеловали парня», «Залюбленный мамин и папин тигренок», «Милое созданьице», «Улыбка папина», «Быстро растет малышик», «Мамина радость, папина гордость, маленькое счастье», — принялись восторгаться интернет-пользователи. Напомним, Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в 2019 году. Свадьба звездной пары наделала немало шуму, и не только из-за большой разницы в возрасте супругов (юморист старше жену на 43 года), но и из-за предшествующего их браку развода артиста с Еленой Степаненко. А в 2020-м году Евгений Ваганович рассекретил рождение сына, показав мальчика в свой день рождения. Появление у юмориста наследника тоже всех потрясло, потому что Брухунову никто не видел беременной. Тут же появились слухи, что Татьяна не сама вынашивала ребенка – якобы в этом ей помогла суррогатная мать. Супруга артиста эти сплетни опровергает, однако до сегодняшнего дня она так ни разу и не показала ни одного своего фото в интересном положении.