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В «Артеке» проходит Неделя книги

В «Артеке» проходит Неделя книги

Участники смены «Штурманы книжных морей» в Международном детском центре «Артек» присоединились к мероприятиям Недели книги: творческим мастерским, мастер-классам по писательскому мастерству, мотивационным встречам, сообщает Минпросвещения России.

Смена объединила 1100 школьников из разных регионов страны, она проходит с 13–14 февраля по 5–6 марта.

Программа мероприятий Недели книги включает конкурс видеороликов о книгах, занятия в мастерской по книжной иллюстрации, создание игрушек по мотивам русских народных сказок, а также обучение ребят чтению и письму по азбуке Брайля.

На сцене дворца «Суук-Су» состоялось представление, включающее отрывки из известных литературных произведений.

Гостями Недели книги в онлайн-формате станут советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, писатель Сергей Шаргунов и многие другие. С ребятами встретятся представители Ассоциации союзов писателей и издателей России.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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