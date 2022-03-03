В Microsoft Flight Simulator появился культовый самолет Beechcraft Model 17 Staggerwing





Разработчики Microsoft Flight Simulator не намерены прекращать развитие проекта. Игра достигла новых платформ — играть в нее теперь можно на Xbox One, мобильных устройствах, через браузер и другими способами, благодаря xCloud. Вместе с тем, проект продолжает пополнять новым контентом.

Разработчики сообщили, что добавили в цифровой магазин внутри игры Microsoft Flight Simulator первый самолет линейки «Famous Flyers» — это Beechcraft Model 17 Staggerwing. В данной линейке, как отмечают разработчики, будут самые известные и культовые самолеты в истории авиации.

Beechcraft Model 17 Staggerwing — это американский самолет-биплан, первый полет которого был произведен в 1932 году. Благодаря необычному и элегантному дизайну этот биплан на протяжении десятилетий заслужил признание как один из самых красивых и престижных самолетов, когда-либо созданных. Купить данную модель самолета в Microsoft Flight Simulator можно за $14,99.

Watch this video on YouTube