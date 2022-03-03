В Москве более 97 тысяч школьников зарегистрировались на участие в ГИА-9

В Москве более 97 тысяч школьников зарегистрировались на участие в государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов (ГИА-9), сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

«Заявления на участие в ОГЭ и ГВЭ в 2022 году подали более 97 тысяч человек. На экзаменационный период будет задействовано свыше 450 пунктов проведения экзаменов, организованных на базе московских школ», – сказала руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина.

Экзамены пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, которые направлены на снижение рисков распространения респираторных вирусных инфекций.