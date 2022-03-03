В Москве до конца года благоустроят 2,3 тысячи дворов

Вадим Карасев

В 2022 году в Москве силами комплекса городского хозяйства пройдет благоустройство 2,3 тыс. дворов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Дворовые территории включаются в программы благоустройства по предложениям местных жителей, в этом году запланированы мероприятия на 2,3 тысячи таких объектов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров. Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", - рассказал вице-мэр.

В рамках благоустройства во дворах планируется заменить покрытие дорожек и проездов, создать удобные парковочные пространства, обновить освещение, детские и спортплощадки, добавить зелени. Бирюков напомнил, что москвичи могут принять участие в выборе дизайна для оформления дворов.

Как отмечает пресс-служба мэрии, ранее все столичные дворы, коих насчитывается более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественным освещением, а также благоустройство территорий.



