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Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии

Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии
Появились новые слухи о состоянии политика Владимира Жириновского. Жириновский — один из самых известных политических деятелей. Он не раз участвовал в телевизионных передачах и участвовал в разных мероприятиях. Но недавно 75-летний политик заболел. Он был доставлен в больницу. В первое время о его состоянии ничего не было известно. Однако позже появились слухи, что состояние Владимира Вольфовича тяжелое. Якобы его подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.
Владимир Жириновский В феврале в пресс-службе ЛДПР опровергли, что самочувствие Жириновского ухудшилось. Однако 2 марта снова появились сообщения, что Жириновский подключен к ИВЛ, но находится в сознании. Врачи делают все, чтобы ему помочь. Отмечается, что политик находится в медикаментозной седации и способен только на движение пальцами, руками и ногами, пишет Telegram-канала Mash. Ранее сообщалось, что он находится в Центральной клинической больнице. В ЛДПР отмечали, что на реабилитацию политика потребуется время.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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