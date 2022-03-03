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Выйдет ли Babylon’s Fall на приставках Xbox One и Xbox Series X | S

Выйдет ли Babylon’s Fall на приставках Xbox One и Xbox Series X | S


Platinum Games и Square Enix выпустили на Playstation 4, Playstation 5 и PC игру Babylon’s Fall. Это кооперативная ролевая игра, которая создана разработчиками Bayonetta и Scalebound (игра так и не была завершена). У игроков на приставках Xbox One и Xbox Series X | S может возникнуть интерес к проекту Babylon’s Fall, поэтому стоит сказать о том, выйдет ли он на приставках Microsoft.

Официально на данный момент релиз игры Babylon’s Fall на консолях Xbox не заявлен. Однако, в трейлере, который приурочен к релизу (его можно видеть ниже), явно указывается, что эксклюзивность Babylon’s Fall для платформ Playstation рассчитана до 2 сентября 2022 года, то есть продлится полгода.


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Отметим, что полугодичная эксклюзивность не указывает на однозначный выход игры на приставках Xbox. Но, если проект планируют выпустить на консолях Microsoft, то произойдет это не раньше 2 сентября 2022 года.

Стоит напомнить, что для FINAL FANTASY VII Remake эксклюзивность на консолях Playstation тоже была до определенной даты. Однако, на Xbox игру до сих пор не выпустили.

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По материалам: newxboxone

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