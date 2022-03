Xbox в Японии за 20 лет: продажи превысили 1.6 млн, ТОП-5 популярных игр





Портал Famitsu подвел итоги по деятельности Xbox на территории Японии за последние 20 лет. В материале приводится информация о продажах консолей на территории Японии, плюс список самых популярных игр за эти 20 лет.

Суммарно в Японии за 20 лет было продано 1,6 млн игровых приставок Xbox, продажи распределяются следующим образом:

Xbox — 472,992Xbox 360 — 1,616,128Xbox One — 114,831Xbox Series X | S — 142,024

Отметим, что Xbox Series X | S всего за год обошли по продажам консоли Xbox One за весь их жизненный цикл.

Что касается самых популярных игр Xbox в Японии за все время, они выглядят так:

Dead or Alive 3 (Xbox) – 271,149Star Ocean 4: The Last Hope (Xbox 360) – 208,521Tales of Vesperia (Xbox 360) – 204,305Blue Dragon (Xbox 360) – 203,740The Last Remnant (Xbox 360) – 154,493.