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XCOM 2 для Xbox можно купить со скидкой в 95%, плюс DLC к игре со скидкой в 90%

XCOM 2 для Xbox можно купить со скидкой в 95%, плюс DLC к игре со скидкой в 90%


В Microsoft Store на этой неделе для приставок Xbox One и Xbox Series X | S можно купить со скидкой в 95% игру XCOM 2. Сам проект вышел еще в 2016 году, но он до сих пор остается одной из лучших пошаговых тактических игр на консолях. Со скидкой в 95% стоимость XCOM 2 на Xbox составляет всего $2,99.

XCOM® 2

XCOM® 2 – продолжение популярной стратегии XCOM: Enemy Unknown. Времена изменились: планета теперь во власти пришельцев. Вам предстоит бросить вызов превосходящим силам противника, восстановить XCOM и организовать Сопротивление, чтобы вернуть себе Землю и спасти человечество.
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Отметим, что не только игра доступна со скидкой, но и большое DLC для нее. Дополнение XCOM 2: War of the Chosen, которое в обычное время продается за $39,99, сейчас можно купить за $3,99.

XCOM® 2: War of the Chosen

XCOM® 2: War of the Chosen – дополнение к игре, отмеченной множеством наград, неоднократной обладательнице титула «Стратегия года 2016».
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По материалам: newxboxone

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