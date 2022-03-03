Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Львам

Вадим Карасев

У каждого из Знаков Зодиака есть определенное число-покровитель, которое помогает людям, рожденным под теми или иными звездами решать свои проблемы и привлекать удачу. Астрологи и нумерологи рассказали, что за числа покровительствуют Львам.

У каждого Знака Зодиака есть свои секреты счастья. Нумерологи постарались объяснить, как понять этот секрет с помощью чисел и как обрести силу для преодоления препятствий и решения важнейших жизненных задач посредством правильного использования числа- покровителя.

Расчет числа удачи для Львов

Львы рождаются в период с 23 июля по 21 августа. Эти даты нужны для расчета числа удачи. Все цифры дат 23.07 и 21.08 нужно сложить вместе, а затем прибавить к полученному результату порядковый номер Льва в зодиакальном круге — 5. Получаем: (2+3+0+7)+(2+1+0+8)+5=28. 2+8=10. 1+0=1.

Получается, что Львам покровительствует число 1. Это не удивительно, ведь эти люди всегда стремятся к лидерству, к тому, чтобы быть лучшими, самыми успешным и самыми яркими. Единица олицетворяет тягу Львов к поиску себя. Эти люди неустанно ищут лучшее место для пребывания, лучшее занятие для души. Их жизнь насыщена яркими событиями.

Число 1 также символизирует собой общение и семью. Львы никогда не являются одиночками. Люди этого Знака очень хотят любить и быть любимыми. Это еще раз доказывает, что числа не врут, а также тот факт, что они идеально сочетаются с тем Знаком, которому соответствуют.

Какова энергетика Единицы и как её использовать Львам

Главный символ Единицы — конь. Это число движения вперед, а конь является стремительным и динамичным животным. Изображение коня — сильный талисман для Львов. Также хорошим талисманом является изображение огня, ведь эти люди рождены под управлением этой стихии. Единица тоже представляет стихию Огня.

Львы частенько сталкиваются с проблемой собственного высокомерия и тщеславия. Единица провоцирует Львов на развитие эгоизма и некоторых других пороков, которые хоть и являются в некоторой степени полезными, но все равно мешают им строить стабильные отношения с людьми. Усмирить внутреннюю агрессию Львам помогут платиновые украшения и руна Лагуз, которая способствует примирению и спокойствию, очищению разума. Вот как выглядит эта руна:





Единица означает, что для Львов самым лучшим днем недели является понедельник. Пусть эти люди и не любят его, но он действительно приносит им много пользы и мотивации. Если вы рождены под Знаком Льва, попробуйте проанализировать то, насколько удачным является этот день на самом деле.

Самые удачные числа любого месяца для Львов: 1, 10, 11. Что касается самого продуктивного времени дня, то оно наступает с 00:01 и длится до 01:00. Также благоприятным временем является отрезок с 10:00 до 11:00. Единица означает, что Львам нужно следить за появлением этого числа в окружающем мире. Если оно часто встречается в окружающем мире, значит Львы идет в верном направлении.

Что касается хорошей совместимости Единицы с минералами, то тут стоит в первую очередь выделить янтарь, сердолик, алмаз. Эти камни укрепляют веру Львов в себя и активизируют энергетические потоки числа 1.