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Агата Муцениеце показала подросшую дочь - именинницу

Агата Муцениеце показала подросшую дочь - именинницу
Актриса Агата Муцениеце сегодня празднует день рождения дочери Мии, которой и посвятила публикацию. Агата Муцениеце, на днях отпраздновавшая 33-летие, вновь погрузилась в праздничные хлопоты – на этот раз по случаю дня рождения своей дочери Мии от Павла Прилучного. Девочке 3 марта исполнилось шесть лет, и актриса подготовила ей сюрприз, украсив весь дом воздушными шарами, чем привела наследницу в полный восторг.
Мия Прилучная «Моя лохматая сладуська! Как же это здорово, проснуться, открыть глазки, ещё даже не успеть умыться и увидеть столько шариков! Сейчас кажется, что самое важное это быть рядышком с детками и как можно больше радовать их! Сегодня ты появилась на свет! И вот тебе уже 6! Как же быстро летит время! Я хочу чтоб ты всегда с утра была такая счастливая! Каждое утро! Чтоб никогда и никто не омрачал твоё счастье! Миюша! Ты принесла в мою жизнь столько нежности, столько любви, столько радости! Пускай тебе ярко светит солнышко, так же как оно светит сегодня на небе! И ангела хранителя рядышком! ❤️❤️❤️Щечки она надула, потому что «я под водой»— подписала звезда «Закрытой школы» радостные фото именинницы, опубликованные в Instagram.
Мия Прилучная Агата пока не рассказывала, как планирует отметить день рождения Мии, но наверняка актриса устроит девочке вечеринку в одном из столичных заведений, как и в прошлый раз. Муцениеце пригласит на праздник и бывшего мужа Павла Прилучного, с которым у них наконец-то наладились отношения. Ходят слухи, что экс-супруги не просто оставили в прошлом былые обиды, но воссоединились и вновь живут вместе в квартире Агаты. К такому выводу интернет-пользователи пришли из-за последних сторис знаменитостей. Сначала Прилучный рассказал, что 23 февраля встретил с детьми, и произошло это в доме экс-супруги, где актер даже смог поспать. А потом Агата показала, как прогуливается с Павлом и отпрысками по торговому центру, и вели они себя как образцовая семья.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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