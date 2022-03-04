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Анна Семенович высказалась об отстранении наших спортсменов от Олимпиады

Анна Семенович высказалась об отстранении наших спортсменов от Олимпиады
44-летняя ведущая и певица Анна Семенович в шоке от такого удара. Звезда с трех лет занималась фигурным катанием. Она выступала на многих международных соревнованиях в паре с Романом Костомаровым. После травмы мениска фигуристка оставила спорт и занялась музыкой. Сегодня экс-солистка группы «Блестящие» встала на защиту российских спортсменов, которых отстранили от участия в соревнованиях. Анна заявила, что мировое сообщество игнорирует колоссальные усилия, которые прикладывают атлеты на пути к успеху. Артистка подчеркнула, что участникам соревнований крайне важно представлять страну: слышать гимн и видеть флаг. «Почти 20 лет своей жизни я посвятила большому спорту. И всегда гордилась тем, что я российских спортсменка, когда завоевывала для нашей страны медали и призовые места по всему миру, и над ледовыми аренами звучал наш гимн и развевался наш флаг. И сегодня мне больно наблюдать, как поворачиваются спиной и не протягивают руку нашим спортсменам — людям, которые с раннего детства своим упорным трудом шли к своим рекордам. Наша сборная прошла через колоссальный прессинг и несправедливость на Олимпийских играх, но благодаря единению, спортивному духу и всеобщей поддержке все-таки показала прекрасные результаты!» — заявила Семенович.
Анна Семенович Телеведущая высказала мнение об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр. Она посочувствовала им, отметив, что в такие непростые моменты соотечественникам очень нужна поддержка и понимание. Актриса фильма «Ирония судьбы. Продолжение» заверила, что трудности обязательно закончатся, если верить в светлое будущее. «Сейчас все мы нуждаемся в единении и взаимной поддержке, мы должны быть сильными и сплотиться ещё крепче. Меня учили быть стойкой, быть командной, никогда не терять силы духа, достойно держать любой удар, чувствовать локоть идущего рядом. Только вместе, только сообща мы сможем пройти все трудности!» — заявила исполнительница хита «Восточные сказки». Сегодня стало известно, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Паралимпийских играх. Изначально Международный паралимпийский комитет допустил сборные под нейтральным флагом. Однако затем спортивные чиновники изменили свое решение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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