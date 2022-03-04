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Бородина пожаловалась на испорченный отпуск в Дубае: "Все мысли были в другом месте"

Бородина пожаловалась на испорченный отпуск в Дубае: "Все мысли были в другом месте"

38-летняя Ксении Бородина пожаловалась на испорченный отпуск, намекнув, что это случилось из-за текущих событий на Украине.

В конце февраля Ксения Бородина отправилась с детьми бизнес-классом отдыхать в Дубай, где собиралась отпраздновать свое 39-летие 8 Марта. 


“Поездка была запланированной. Мы с детьми уезжаем отдыхать, и я не хочу за это оправдываться. <...> Я приняла решение полететь, они очень ждали каникул. многие мне написали в Директ, прошу вас, отвлеките как можете нас, настроение конечно на минусе, но буду стараться”, - написала звезда на своей странице в инстаграме.

Многие пользователи Сети раскритиковали за этот поступок Ксению Бородину, которая не стала отменять путешествие, несмотря на события на Украине. 

“Вы летите отдыхать, не обращая внимание на происходящее в мире”, “Не лучшее время вы выбрали. Как так можно?”, - негодовали подписчики.

Однако в конце концов Ксения Бородина приняла решение досрочно завершить свой отпуск и вернуться в Москву.

“Завтра я возвращаюсь домой, отдохнуть не получилось, все мысли были в другом месте… Но приняла решение вернутся в инста, общаться тут с вами, давайте держаться вместе и подержать друг друга”, - написала звезда.

По словам телеведущей, у всех страх выражается по-разному. “Кто-то замирает и молчит, кто-то кричит, кто-то обвиняет всех вокруг и ищет виноватых, кто-то ищет, как отвлечься и спрятаться. Это страх. Не агрессия, не безразличие и не равнодушие. У всех разный страх. я вас люблю, люблю свою Родину, люблю свою семью,люблю близких, друзей. Могу сказать честно, сначала все эти гадости меня привели в ужас, потом я все отпустила и поняла, что мне нужны силы на равновесие в семье, а не переубедить кого-то в интернете”, - заключила телеведущая.

Как писал NEWSTES, ранее Ольга Бузова пожаловалась в Stories на пользователей Сети, которые засыпают ее пожеланиями смерти из-за того, что она русская.

Знаменитости шоу-бизнес Украина телевидение Ксения Бородина путешествия
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По материалам: uposters.ru

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