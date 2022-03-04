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Бывший муж Ксении Бородиной высказался о своем аресте

Бывший муж Ксении Бородиной высказался о своем аресте
Экс-супруг Ксении Бородиной, Курбан Омаров рассказал о своих приключениях.   Путешествие экс-супруга Ксении Бородиной по Италии закончилось для него неприятностями. В Риме Курбан Омаров загремел в полицию, причем точные причины так и не были названы. Сейчас предприниматель уже дома и сообщает, что с ним все в порядке. В отделении полиции Курбану пришлось немного понервничать. Но теперь, когда все страшное позади, он смог рассказать, что же произошло с ним на самом деле. «Большое спасибо за слова поддержки и переживания! Теперь все хорошо, я дома. Дух не сломлен, улыбку с лица не стерли. И несмотря на то, что я самая маленькая пешка в этой большой игре, все так же сильно люблю свою страну и готов поддерживать ее во всем. Это были необычные ощущения. Но все, что со мной в жизни случается, идет мне только на пользу. Единственное, о чем жалею сейчас — что показал в своем Instagram номера машины, на которой передвигался по Италии. А еще меня удивил итальянский карабинер, чисто говорящий по-русски, причем с московским акцентом.
Ксения Бородина с бывшим мужем Отдельное спасибо хочу выразить таможенникам аэропорта «Внуково» за «теплый прием». Именно его мне не хватало после прекрасной ночи в участке римской полиции и волнительного возвращения на родину через Турцию. Вы были последним и самым эмоциональным этапом этих приключений. Так мне и надо! Так я и становлюсь сильнее!» — отметил 41-летний Омаров в личном блоге. Напомним, после разрыва с Ксенией Бородиной Курбан стал все чаще путешествовать и встречаться с разными девушками. В последний раз Омарову приписывали романтические отношения с бывшей женой футболиста Федора Кудряшова Анастасией. Правда, женщина уже опровергла данную информацию, подчеркнув, что ее с предпринимателем связывает лишь дружба.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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