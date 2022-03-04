Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с матерью

Певец Александр Серов не желает видеть бывшую жену в доме. Еще недавно Елена Стебенева рассказывала подписчикам, что не может часто видеться с внуками от единственной дочери Мишель из-за конфликта с бывшим мужем. По словам женщины, Александр Серов не желает идти с ней на контакт. Стебенева уверяет, что хорошо относится к Серову. Так, она очень переживала за него, когда тот тяжело болел коронавирусом. Но Александр Николаевич не хочет ничего слышать об экс-супруге. «Этой ночью я написала пост. Это, наверное, был жест отчаяния. Когда понимаешь, что не можешь достучаться до человека. Когда понимаешь, что так не должно быть, так неправильно! Мишель мой пост не понравился, и она попросила его удалить. Но, знаете, можно удалить пост, стереть слова на бумаге. Но ситуацию, которая сложилась у нас, не сотрешь. Сама по себе она не исчезнет. И молчать я больше не хочу. Уже больше года я не могу видеть свою внучку так часто, как мне бы этого хотелось. Сейчас не могу уже и внука видеть. Почему? Мишель живет на территории своего отца, и мне туда вход запрещен!» — сетовала Елена недавно.Александр Серов с дочерью Мишель в свою очередь не занимает позицию одного из родителей и одинаково любит их обоих. «Мама все так же остается мамой. Даже если она меня накажет, как в детстве, это не отменяет тот факт, что она моя мама, — с улыбкой отметила наследница 70-летнего исполнителя. — Путь будет недопонимание и обиды. Это все проходящее. Не собираюсь из-за этого не общаться годами. Жизнь и так коротка, чтобы тратить ее на гордость и предубеждение. Считаю, надо общаться и жить дальше. Ну а проблемы сами собой разрулятся». Напомним, недавно Мишель Серова стала мамой во второй раз — у нее родился сын. «08.02.22 — бесконечно счастливый день для нас с Ромой, так как мы стали родителями уже во второй раз. У нас прекрасный мальчик. С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!» — делилась она.