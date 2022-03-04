EA прекращает продажу своих игр и внутриигрового контента в России





Издательство Electronic Arts несколько дней назад объявило, что из игр FIFA и NHL будут удалены российские команды (как клубные, так и сборные). На этом действия со стороны компании не заканчиваются. Сегодня на официальном сайте они сообщили, что намерены прекратить продажу «игр и контента» на территории России и Беларуси.

Согласно официальному заявлению EA: «игры и контент больше не будут доступны для покупки в нашем российском магазине в Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах». Отмечается, что идет диалог с партнерами (очевидно, речь про Microsoft Store, в том числе), чтобы «удалить наши игры из их магазинов и остановить продажу нового внутриигрового контента в регионе».

Напомним, ранее Microsoft сообщила, что прекращает продажу своих товаров и услуг на территории России.