Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елизавета Туктамышева призвала людей помогать родным

Елизавета Туктамышева призвала людей помогать родным
Фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что людям нужно отвлечься на добрые дела.   Елизавета, как и люди всего мира, с тревогой следит за ситуацией на Украине, где уже неделю длится спецоперация. Спортсменка отметила, что многие на фоне этих событий обмениваются негативом в социальных сетях. Чемпионка мира призвала поклонников направлять энергию в мирное русло. Туктамышева посоветовала меньше времени тратить на чтение комментариев, а вместо этого позаботиться об окружающих. «Кажется, что любой пост сейчас вызывает массу хейта. Но я попробую. В нас помимо страха, обиды, злости ещё живут любовь и забота. И очень хочется, чтобы про это вспоминали как можно больше людей. Да, ситуация очень непростая, но мы можем вместо споров в комментариях, бесконечного чтения новостей направить энергию в другое русло. Мы можем поддерживать тех, кому сейчас сложнее, можем проявлять заботу о своих близких, которым сложнее справлять с ситуацией психологически», — отметила Елизавета.
Елизавета Туктамышева Фигуристка предложила задуматься о тех, кому сейчас труднее. По словам спортсменки, можно сосредоточиться на поддержке друзей и близких или помогать благотворительным организациям. «Можем помогать тем, кого знаем лично или кого совсем не знаем, но понимаем, что им нужна помощь. Можно помогать фондам и организациям, можно переводить небольшие суммы, можно привозить конкретные вещи. Как правило, у каждой организации есть перечень необходимого. Сместить фокус внимания с бесконечного пролистывания новостей на реальную помощь. Я верю, что это лучшее, что можно сделать сейчас», — заявила титулованная спортсменка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

The Medium, Layers of Fear, Observer и Blair Witch уберут из продажи на Xbox в России
The Medium, Layers of Fear, Observer и Blair Witch уберут из продажи
Медитация для тех, кто хочет найти решение сложной жизненной ситуации
Медитация для тех, кто хочет найти решение сложной жизненной ситуации
Елизавета Туктамышева призвала людей помогать родным
Елизавета Туктамышева призвала людей помогать родным
Иосиф Пригожин высказался о ценовом росте
Иосиф Пригожин высказался о ценовом росте
Великий пост начнется 7 марта 2020 года
Великий пост начнется 7 марта 2020 года
Президент Путин присвоил офицеру Гаджимагомедову звание Героя России посмертно
Президент Путин присвоил офицеру Гаджимагомедову звание Героя России
Новый геймплей Weird West показывает последствия преступлений
Новый геймплей Weird West показывает последствия преступлений
Инсайдер: Star Wars Eclipse выйдет не раньше 2027 года, у студии проблемы с кадрами
Инсайдер: Star Wars Eclipse выйдет не раньше 2027 года, у студии
Татьяна Брухунова поделилась трогательным видео с 2-летним сыном Петросяна
Татьяна Брухунова поделилась трогательным видео с 2-летним сыном
Анна Семенович нашла способ победить генетику
Анна Семенович нашла способ победить генетику
Xbox, Bethesda и Activision получили 24 номинации в 16 категориях на BAFTA Games Awards 2022
Xbox, Bethesda и Activision получили 24 номинации в 16 категориях на
Выйдет ли Babylon’s Fall на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Выйдет ли Babylon’s Fall на приставках Xbox One и Xbox Series X | S

Топ на сегодня

3 марта 2022 года: четвёртый день масленичной недели
3 марта 2022 года: четвёртый день масленичной недели
Прохор Шаляпин присмотрел себе новую даму сердца
Прохор Шаляпин присмотрел себе новую даму сердца
Экс-супруга футболиста Аршавина шокировала своим признанием
Экс-супруга футболиста Аршавина шокировала своим признанием
Эти 2 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — с 3 по 6 марта
Эти 2 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — с
XCOM 2 для Xbox можно купить со скидкой в 95%, плюс DLC к игре со скидкой в 90%
XCOM 2 для Xbox можно купить со скидкой в 95%, плюс DLC к игре со

Еще по теме

Елизавета Туктамышева поделилась подробностями личной жизни
Туктамышева: тренер Орсер – хороший вариант для Медведевой
Фигуристка Туктамышева исполнила тройной аксель на тренировке перед Гран-при Китая
Мишин: Туктамышева на ЧР тройной аксель делать не будет, но за ним будущее