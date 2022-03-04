Елизавета Туктамышева призвала людей помогать родным

Фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что людям нужно отвлечься на добрые дела. Елизавета, как и люди всего мира, с тревогой следит за ситуацией на Украине, где уже неделю длится спецоперация. Спортсменка отметила, что многие на фоне этих событий обмениваются негативом в социальных сетях. Чемпионка мира призвала поклонников направлять энергию в мирное русло. Туктамышева посоветовала меньше времени тратить на чтение комментариев, а вместо этого позаботиться об окружающих. «Кажется, что любой пост сейчас вызывает массу хейта. Но я попробую. В нас помимо страха, обиды, злости ещё живут любовь и забота. И очень хочется, чтобы про это вспоминали как можно больше людей. Да, ситуация очень непростая, но мы можем вместо споров в комментариях, бесконечного чтения новостей направить энергию в другое русло. Мы можем поддерживать тех, кому сейчас сложнее, можем проявлять заботу о своих близких, которым сложнее справлять с ситуацией психологически», — отметила Елизавета.Елизавета Туктамышева Фигуристка предложила задуматься о тех, кому сейчас труднее. По словам спортсменки, можно сосредоточиться на поддержке друзей и близких или помогать благотворительным организациям. «Можем помогать тем, кого знаем лично или кого совсем не знаем, но понимаем, что им нужна помощь. Можно помогать фондам и организациям, можно переводить небольшие суммы, можно привозить конкретные вещи. Как правило, у каждой организации есть перечень необходимого. Сместить фокус внимания с бесконечного пролистывания новостей на реальную помощь. Я верю, что это лучшее, что можно сделать сейчас», — заявила титулованная спортсменка.