IBU отказалась сотрудничать с российским фотографом из-за его гражданства

Вадим Карасев

Российский фотограф Евгений Тумашов заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) прекратил с ним сотрудничество. По его словам, причиной разрыва контракта стало гражданство России, пишет "Советский спорт".

"Cо мной разговаривал шеф фотослужбы IBU Кристиан Манцони. Он мне сказал, что в сложившейся ситуации руководство федерации не хочет, чтобы я был их фотографом. Потому что я русский. Именно в такой формулировке. Сказал, что они заботятся о безопасности соревнований, и мое присутствие на огневом рубеже в качестве фотографа вызывает некоторые опасения", - поделился подробностями с журналистом издания Тумашов.

IBU боится, что кто-то из спортсменов может в него выстрелить, предположил фотограф. На соревнованиях в Финляндии к нему также резко поменялось отношение, добавил он.

В Финляндии интересно было наблюдать за людьми, которых я знаю давно. Как резко поменялось их отношение ко мне! Многие, когда меня видели, сразу становились серьезными и, как мне показалось, черствыми. Некоторые даже не здоровались, проходили мимо.

2 марта IBU отстранил от соревнований российских и белорусских атлетов. 17 марта организация обсудит вопрос о приостановлении членства Союза биатлонистов России (СБР).

дискриминация IBU российский фотограф