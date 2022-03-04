IBU отказалась сотрудничать с российским фотографом из-за его гражданства
Российский фотограф Евгений Тумашов заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) прекратил с ним сотрудничество. По его словам, причиной разрыва контракта стало гражданство России, пишет "Советский спорт".
"Cо мной разговаривал шеф фотослужбы IBU Кристиан Манцони. Он мне сказал, что в сложившейся ситуации руководство федерации не хочет, чтобы я был их фотографом. Потому что я русский. Именно в такой формулировке. Сказал, что они заботятся о безопасности соревнований, и мое присутствие на огневом рубеже в качестве фотографа вызывает некоторые опасения", - поделился подробностями с журналистом издания Тумашов.
IBU боится, что кто-то из спортсменов может в него выстрелить, предположил фотограф. На соревнованиях в Финляндии к нему также резко поменялось отношение, добавил он.
2 марта IBU отстранил от соревнований российских и белорусских атлетов. 17 марта организация обсудит вопрос о приостановлении членства Союза биатлонистов России (СБР).дискриминация IBU российский фотограф