Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Рыб

Вадим Карасев

Обеспечить своему ребенку прекрасное будущее и воспитать в нем лучшие черты характера поможет правильно подобранное имя. Счастливым родителям детей, родившихся под Знаком Рыбы, пригодится подборка имен для этого зодиакального созвездия.

Рыбы — один из самых интересных Знаков Зодиака. Люди, рожденные под этим созвездием, отличаются развитой интуицией и эмпатией, но при этом подвержены влиянию со стороны. Стихия Воды также накладывает на них свой отпечаток: Рыбы более пластичны, умеют обходить проблемы и сглаживать конфликты. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какими именами называть новорожденных Рыбок, чтобы защитить их от негатива и дать отличный старт.

Имена для мальчиков-Рыб

Вырастить сильную и самостоятельную личность из мальчика, рожденного под Знаком Рыб, не составит труда, если обратить внимание на его сильные стороны. Чем мягче и податливей характер ребенка, тем более звучное у него должно быть имя. Безусловно, новорожденный ребенок вряд ли раскроет свой потенциал, и родителям на подмогу придет простая хитрость: назвать младенца звучным именем, используя в раннем возрасте более мягкое сокращение.

Подойдут малышам такие имена, как Ростислав, Аркадий, Арсений. Эмоциональным личностям и творческим натурам, напротив, будет лучше с редкими именами, в которых мало рычащих звуков: Тихон, Антон, Валентин, Вячеслав, Ефим, Иван, Максим.

Имена для девочек-Рыб

Девочки-Рыбы — утонченные натуры, которые с ранних лет умеют пользоваться своим обаянием. При кажущейся мягкости они могут постоять за себя и поставить на место своих обидчиков. У них сильно развита интуиция, которая помогает им в сложных ситуациях. Для крох, рожденных под этим созвездием, лучше всего выбирать сильные имена, характеристика которых предполагает честность и силу.

Девочкам-Рыбам будет комфортно с такими именами: Анна, Мария, Василиса, Агата, Евгения, Роза. Также родители новорожденных Рыб могут рассматривать имена Марьяна, Нонна, Нелли, Римма, Полина.