Издательство Activision Blizzard не смогло найти третью женщину в совет директоров





Компания Activision Blizzard должна в 2023 году стать частью Microsoft, и сейчас все больше внимания на ее документы обращают эксперты и журналисты. Портал Axios отметил интересный момент в годовом отчете Activision Blizzard, который касается совета директоров компании.

Как сообщается в годовом отчете компании Activision Blizzard, закон Калифорнии о гендерном разнообразии требовал от них, чтобы к концу 2021 года в совете директоров было, как минимум, 3 женщины. Однако, компания отмечает, что старалась найти третью женщину на эту роль, но не смогла. Указывается, что поиск был инициирован, но запланированное приобретение со стороны Microsoft и, в будущем, пересмотр совета директоров, привели к тому, что в итоге третья женщина на руководящий пост найдена не была.

Отметим, что совет директоров Activision Blizzard состоит из 10 человек, сейчас там 2 женщины — это Ревета Бауэрс и Дон Острофф.