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"Я даже в шоке": Большунов счел недостойным и небезопасным поведение норвежцев

"Я даже в шоке": Большунов счел недостойным и небезопасным поведение норвежцев

Трехкратный чемпион Олимпиад Александр Большунов заявил, что норвежцы ведут себя небезопасно и недостойно, а следовательно, российские лыжники не примут участие в гонках на этапах Кубка мира в Драммене и Осло. Соответствующее решение уже приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Автомобиль российских лыжников уже успел подвергнуться вандализму. Сначала FIS поддерживала россиян, но затем решила, что их присутствие на соревнованиях будет излишним.


Они посчитали, что все-таки на самом деле небезопасно. Потому что нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я даже в шоке от этого.

Как сообщал Ruposters, ранее Международная федерация лыжного спорта отменила проведение оставшихся этапов Кубка мира сезона-2021/22 в России.

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По материалам: uposters.ru

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