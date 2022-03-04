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Юлия Снигирь показала подарок от 6-летнего сына

Юлия Снигирь показала подарок от 6-летнего сына
Актриса Юлия Снигирь показала, что нарисовал сын для ее «хорошего настроения». В марте, уже через несколько дней, сыну Юлии Снигирь и Евгения Цыганова Федору исполнится 6 лет. Сегодня актриса похвасталась в Instagram открыткой, которую своими руками сделал для нее сын.
Федор Цыганов порадовал маму «Сын сделал открытку. Сам. Дети всё чувствуют, как ни старайся скрывать, что тебе больно и страшно. Всем добра и света. 🤞🏻» -  поделилась актриса. Недавно актриса поделилась редким снимком именинника. В своём Инстаграме звездная мама опубликовала фото, на котором Федя с серьезным видом читает книгу. В комментарии к снимку она написала: «Не могу оторвать от Гарри Поттера. Ну и про Дракошу зачитали до дыр».
Федор Цыганов «Юлечка, вот вроде бы все черты лица ваши, а похож на папу. Как так?!», «Просто копия Цыганова!», «Папин сынок», «Видно, что веревки из вас вьет», «Потрясающая теплая фотография», — прокомментировали подписчики. О том, что Евгений Цыганов женился на матери своего младшего ребёнка стало известно осенью 2019 года. Затем этот факт подтвердила и Ксения Собчак. Ведущая сняла интервью с актрисой, где Евгений в титрах был представлен, как «муж Снигирь». Кстати, в той же беседе Юлия высказалась в адрес бывшей жены своего супруга — Ирины Леоновой. «Она – взрослый, самодостаточный человек. Красивая, мудрая, талантливая. Ирина не чувствует себя покинутой жертвой», — рассказала актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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