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Константин Хабенский рассказал, что чувствует в сложившейся ситуации

Константин Хабенский рассказал, что чувствует в сложившейся ситуации
Актер Константин Хабенский прервал молчание и высказался. На прошлой неделе, 24 февраля, российские войска начали специальную военную операцию на Украине. Это событие никого не оставило равнодушным. О происходящем высказываются даже те, кто вел себя аполитично. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, который долго не комментировал последние новости, обратил внимание, что сегодня любое мнение человека вызывает негатив, люди устраивают публичные расправы в социальных сетях. Артист призвал уважать точку зрения друг друга.
Константин Хабенский Актер отказался изменять себе и обсуждать политику, но он дал понять, что следит за происходящим. «Каждый день гибнут люди», – знает Хабенский. Он отметил, что ему и многим его коллегам сейчас очень тяжело выходить на сцену и делать свою работу, но, несмотря ни на что, продолжают это делать, потом что театр, по словам артиста, является местом, где говорят о человеке и человеческой жизни. Слова Хабенского появились в инстаграм-аккаунте МХТ. Напомним, Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова осенью прошлого года. Ранее эту должность в течение нескольких лет (с 2018-го по 2021-й) занимал Сергей Женовач.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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