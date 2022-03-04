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Крупное дополнение Project_Hel для Ghostrunner уже доступно на Xbox

Крупное дополнение Project_Hel для Ghostrunner уже доступно на Xbox


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S стало доступно дополнение Project_Hel для игры Ghostrunner. Это крупное сюжетное DLC для игры, которое рассказывает предысторию событий основного проекта.

В DLC Project_Hel игрокам предстоит взять на себя роль Хел — боевого андроида, которого отправляют на подавление восстания. Но цель робота не только в этом, он сражается и против своих создателей, что затруднено обязательными правилами поведения для андроидов. В DLC игроков ждет 7 новых миссий, 4 новых типа врагов, 2 новых босса. У Хел также имеется новая способность — «шкала ярости», которая пополняется при уничтожении врагов, чтобы задействовать скилл «один удар – одно убийство».


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Стоимость DLC Project_Hel для Ghostrunner на Xbox — $14,99.

Ghostrunner: Project_Hel

Проложите себе путь сквозь башню Дхарма и подавите восстание. Проходите новые уровни, побеждайте новых боссов и наслаждайтесь новым сюжетом, играя за нового брутального персонажа. Помните: всё, что движется, можно убить.
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По материалам: newxboxone

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