Медитация для тех, кто хочет найти решение сложной жизненной ситуации

Вадим Карасев

Каждому из нас порой приходится сталкиваться со сложными жизненными ситуациями. Когда нужно принять какое-то серьезное решение, велика вероятность допустить ошибку. Эксперты поделились специальной медитацией, которая поможет не допустить этого.

Часто люди полагаются на логику в моменты принятия решений. Если вы привыкли доверять именно ей, то в этом вам поможет квадрат Декарта. Если же дилемма слишком сложна, можно попробовать помедитировать, призвав на помощь высшие силы.

Подготовка к медитации

Прежде всего нужно найти спокойное и тихое место, в котором вас никто не потревожит, поскольку медитативные практики затрудняются в присутствии других людей.

Нужно медитировать дома, в приятной обстановке. Суть заключается не в поиске решения, а в изгнании всех дурных мыслей и информационного шума. Можно зажечь ароматические свечи, включить звуки природы на фоне. Правильная обстановка поможет сфокусироваться на своем внутреннем мире.

Медитация на принятие решения

Итак, вы у себя дома, в приятной обстановке. Вам нужно встать и потянуться руками вверх, делая это на вдохе. Постарайтесь представить себе, как воздух входит в ваше тело с кончиков пальцев на ногах, заполняя каждую клеточку. После этого начинаем медленно опускать руки, одновременно выдыхая принятый воздух. Таким образом вы установите прямой контакт с землей и воздухом. Очень важно проводить данную медитацию именно в положении стоя, так как установить связь со Вселенским разумом таким образом гораздо проще.

Повторите это несколько раз, а затем закройте глаза и представьте себе, что над вами открывается око. Это некая дыра в пространстве, из которой льется свет. Продолжайте глубоко вдыхать и медленно выдыхать. Этот свет наполняет ваше тело силой, любовью и добром, забирая ненужные мысли, усталость, уныние и негатив, оставляя в вас лишь самое лучшее.

Почувствуйте, как ваше тело наполняется силой, а всё плохое уходит. Вы ощутите теплоту с каждым новым вдохом. Эксперты советуют заострить внимание на этом моменте и насладиться им полной мере. Вы спокойны, сильны, лишены страха и уныния. Всё в этом мире сейчас направлено на то, чтобы вам стало легче сделать важный шаг, отбросив сомнения и посмотрев на ситуацию максимально объективно.

После этого постарайтесь медленно вернуть свое внимание в тело. Ваше сознание начинает медленно закрывать портал наполнения силой. Все плохое осталось вне вашего биополя. Ваши чакры свободны, полны сил и энергии. Теперь вы видите всё, что хотели. Вы знаете, как вам стоит поступить, потому что вы в соединении с высшим разумом. Ваше тело и душа в гармонии. Прислушайтесь к интуиции.