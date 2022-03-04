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Медитация для тех, кто хочет найти решение сложной жизненной ситуации

Медитация для тех, кто хочет найти решение сложной жизненной ситуации

Каждому из нас порой приходится сталкиваться со сложными жизненными ситуациями. Когда нужно принять какое-то серьезное решение, велика вероятность допустить ошибку. Эксперты поделились специальной медитацией, которая поможет не допустить этого.


Часто люди полагаются на логику в моменты принятия решений. Если вы привыкли доверять именно ей, то в этом вам поможет квадрат Декарта. Если же дилемма слишком сложна, можно попробовать помедитировать, призвав на помощь высшие силы.

Подготовка к медитации

Прежде всего нужно найти спокойное и тихое место, в котором вас никто не потревожит, поскольку медитативные практики затрудняются в присутствии других людей.

Нужно медитировать дома, в приятной обстановке. Суть заключается не в поиске решения, а в изгнании всех дурных мыслей и информационного шума. Можно зажечь ароматические свечи, включить звуки природы на фоне. Правильная обстановка поможет сфокусироваться на своем внутреннем мире.

Медитация на принятие решения


Итак, вы у себя дома, в приятной обстановке. Вам нужно встать и потянуться руками вверх, делая это на вдохе. Постарайтесь представить себе, как воздух входит в ваше тело с кончиков пальцев на ногах, заполняя каждую клеточку. После этого начинаем медленно опускать руки, одновременно выдыхая принятый воздух. Таким образом вы установите прямой контакт с землей и воздухом. Очень важно проводить данную медитацию именно в положении стоя, так как установить связь со Вселенским разумом таким образом гораздо проще.

Повторите это несколько раз, а затем закройте глаза и представьте себе, что над вами открывается око. Это некая дыра в пространстве, из которой льется свет. Продолжайте глубоко вдыхать и медленно выдыхать. Этот свет наполняет ваше тело силой, любовью и добром, забирая ненужные мысли, усталость, уныние и негатив, оставляя в вас лишь самое лучшее.

Почувствуйте, как ваше тело наполняется силой, а всё плохое уходит. Вы ощутите теплоту с каждым новым вдохом. Эксперты советуют заострить внимание на этом моменте и насладиться им полной мере. Вы спокойны, сильны, лишены страха и уныния. Всё в этом мире сейчас направлено на то, чтобы вам стало легче сделать важный шаг, отбросив сомнения и посмотрев на ситуацию максимально объективно.

После этого постарайтесь медленно вернуть свое внимание в тело. Ваше сознание начинает медленно закрывать портал наполнения силой. Все плохое осталось вне вашего биополя. Ваши чакры свободны, полны сил и энергии. Теперь вы видите всё, что хотели. Вы знаете, как вам стоит поступить, потому что вы в соединении с высшим разумом. Ваше тело и душа в гармонии. Прислушайтесь к интуиции.

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По материалам: dailyhoro.ru

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