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Microsoft приостанавливает продажу товаров и услуг в РФ

Microsoft приостанавливает продажу товаров и услуг в РФ


Microsoft сообщила, что присоединяется к вводимым многими технологическими гигантами и другими компаниями санкциям в отношении России (сообщает Reuters). Согласно заявлению компании, она «приостанавливает все новые продажи продуктов и услуг» на территории Российской Федерации. Указывается, что Microsoft также «прекращает многие аспекты бизнеса в России, в соответствии с правительственными санкционными решениями».

Отметим, что пока нет точной информации о том, каким образом решение Microsoft может затронуть игроков с приставками Xbox. Вероятно, в Россию больше не планируются поставки консолей Xbox и официальных аксессуаров к ним. Кроме того, можно ожидать отключение российской версии Microsoft Store, что сделает невозможным покупку новых игр из российского цифрового магазина.

В заявлении нет информации о прекращении обязательств перед текущими пользователями продуктов Microsoft на территории России.

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По материалам: newxboxone

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