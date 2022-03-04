Microsoft приостанавливает продажу товаров и услуг в РФ





Microsoft сообщила, что присоединяется к вводимым многими технологическими гигантами и другими компаниями санкциям в отношении России (сообщает Reuters). Согласно заявлению компании, она «приостанавливает все новые продажи продуктов и услуг» на территории Российской Федерации. Указывается, что Microsoft также «прекращает многие аспекты бизнеса в России, в соответствии с правительственными санкционными решениями».

Отметим, что пока нет точной информации о том, каким образом решение Microsoft может затронуть игроков с приставками Xbox. Вероятно, в Россию больше не планируются поставки консолей Xbox и официальных аксессуаров к ним. Кроме того, можно ожидать отключение российской версии Microsoft Store, что сделает невозможным покупку новых игр из российского цифрового магазина.

В заявлении нет информации о прекращении обязательств перед текущими пользователями продуктов Microsoft на территории России.