Москву и Подмосковье на национальном чемпионате по робототехнике представят 32 команды

По итогам отборочного чемпионата по робототехнике «First Robotics Championship – Москва 3.0» столичный регион на национальном этапе будут представлять 32 команды: 22 из Москвы и 10 из Подмосковья, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В их число вошли девять команд из технопарка «Мосгормаш» и четыре команды из технопарка «Москва».

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что заключительная часть соревнований пройдет с 18 по 20 марта в Экспоцентре.

«В финале чемпионата примут участие около 350 команд из 42 регионов России и из Казахстана. Нам приятно, что треть финалистов из столичного региона – это команды детских технопарков Москвы. Благодаря этим образовательным площадкам ребята могут найти свое призвание и получить полезные практические навыки, которые в дальнейшем помогут им развиваться как специалистам», – сказала Наталья Сергунина.

Темой чемпионата по робототехнике в этом году стали грузовые перевозки. Соревнования за право выхода в финал проходили по четырем направлениям для участников от четырех до 18 лет: Discover, Explore, Challenge и First Tech Challenge.

«Слушатели детских технопарков показывают такие хорошие результаты во многом благодаря преемственности поколений. Даже после того, как их выпускники поступают в вузы, они остаются работать с детьми в качестве наставников. Например, выпускник «Мосгормаша» Марк Ганкин, который неоднократно становился победителем различных конкурсов еще во время обучения там, сейчас учится на втором курсе МЭИ. Одновременно он готовил к соревнованиям команды своего технопарка. В итоге три из них вошли в число победителей в нескольких категориях», – отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Региональный отборочный тур «First Robotics Championship – Москва 3.0» проходил в столице четыре дня. С 17 по 19 февраля определяли финалистов в направлениях Challenge и First Tech Challenge, а с 18 по 20 февраля – в направлениях Discover и Explore. Свои проекты представили около 100 команд из Москвы и Московской области.