Обновление GTA V до Xbox Series X | S будет платным — графические режимы, скриншоты





Компания Rockstar сегодня поделилась новой информацией про обновленные версии Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновленные цифровые версии Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online выходят 15 марта. Физические версии появятся позже — в апреле.

Новые версии Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online предложат на современных консолях: разрешение до 4K, частоту кадров до 60 в секунду, улучшенное качество текстур, HDR, трассировку лучей, более быструю загрузку, иммерсивный 3D-звук и многое другое.

В Grand Theft Auto V на Xbox Series X и Playstation 5 игрокам предложат 3 режима:

Режим качества — высочайшее визуальное качество с трассировкой лучей при исходном 4K и 30 FPS.Режим производительности — апскейл до 4K при 60 FPS.Гибридный режим — апскейл до 4K при 60 FPS с поддержкой трассировки лучей.

На Xbox Series S будет 2 режима в Grand Theft Auto V:

Режим качества — апскейл до 4K и 30 FPS.Режим производительности — разрешение 1080p при 60 FPS.

Помимо графических изменений, игроков ждут и другие улучшения: больше людей на улицах и разнообразный трафик, больше растений, улучшенное качество освещения, отражений, размытия и многое другое. Ниже можно посмотреть скриншоты обновленной версии.

Само обновление будет платным, стоимость не называется — предварительные заказы стартуют 8 марта 2022 года. Заявлено, что игроки смогут перенести свой прогресс, как в сюжетном режиме, так и в мультиплеере — через Rockstar Games Social Club.