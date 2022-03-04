Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia – вводит новые регуляции для граждан России.

Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia – вводит новые регуляции для граждан России.


Перед тем, как открыть счет, россияне должны будут подписаться под следующими пунктами:


Я осуждаю агрессию России в Грузии и Украине




Я согласен с тем, что Россия – оккупант, который вторгся в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 и 2022 годах




Я поддерживаю территориальную целостность Грузии и признаю Абхазию и Самачабло Грузией




Я согласен с тем, что не хочу разделять российскую государственную пропаганду и готов помогать с ней бороться




Я понимаю, что любое нарушение этих условий приведет к аннулированию моего счета в Bank of Georgia
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia – вводит новые регуляции для граждан России.
Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia – вводит новые
Бородина пожаловалась на испорченный отпуск в Дубае: "Все мысли были в другом месте"
Бородина пожаловалась на испорченный отпуск в Дубае: "Все мысли
Представлена дорожная карта контента Hitman 3 на март
Представлена дорожная карта контента Hitman 3 на март
Square Enix выпускает все свои игры в Game Pass на Xbox
Square Enix выпускает все свои игры в Game Pass на Xbox
В Британии загадочно скончался украинский миллиардер
В Британии загадочно скончался украинский миллиардер
Упростился порядок приёма детей в детские сады
Упростился порядок приёма детей в детские сады
IBU отказалась сотрудничать с российским фотографом из-за его гражданства
IBU отказалась сотрудничать с российским фотографом из-за его
Крупное дополнение Project_Hel для Ghostrunner уже доступно на Xbox
Крупное дополнение Project_Hel для Ghostrunner уже доступно на Xbox
Агата Муцениеце показала подросшую дочь - именинницу
Агата Муцениеце показала подросшую дочь - именинницу
Анна Семенович высказалась об отстранении наших спортсменов от Олимпиады
Анна Семенович высказалась об отстранении наших спортсменов от
Spidersaurs, от команды Contra 4, выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Spidersaurs, от команды Contra 4, выйдет на Xbox One и Xbox Series X
Константин Хабенский рассказал, что чувствует в сложившейся ситуации
Константин Хабенский рассказал, что чувствует в сложившейся ситуации

Топ на сегодня

Татьяна Брухунова поделилась трогательным видео с 2-летним сыном Петросяна
Татьяна Брухунова поделилась трогательным видео с 2-летним сыном
В «Артеке» проходит Неделя книги
В «Артеке» проходит Неделя книги
CD Projekt RED уберет из продажи свои игры для Xbox на территории РФ
CD Projekt RED уберет из продажи свои игры для Xbox на территории РФ
Анна Семенович нашла способ победить генетику
Анна Семенович нашла способ победить генетику
Маргарита Симоньян накануне вечером впервые вышла замуж
Маргарита Симоньян накануне вечером впервые вышла замуж

Еще по теме

Президент Грузии обвинил Россию в отделении Абхазии и Южной Осетии
Россия готова отменить визовый режим для Грузии
В США приняли резолюцию с призывом помочь Грузии оружием
Глава Госдепа собрался в турне по Украине и Грузии