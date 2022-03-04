Один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia – вводит новые регуляции для граждан России.
Сегодня, 16:40
Перед тем, как открыть счет, россияне должны будут подписаться под следующими пунктами:
Я осуждаю агрессию России в Грузии и Украине
Я согласен с тем, что Россия – оккупант, который вторгся в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 и 2022 годах
Я поддерживаю территориальную целостность Грузии и признаю Абхазию и Самачабло Грузией
Я согласен с тем, что не хочу разделять российскую государственную пропаганду и готов помогать с ней бороться
Я понимаю, что любое нарушение этих условий приведет к аннулированию моего счета в Bank of Georgia
По материалам: Sivator