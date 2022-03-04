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Представлена дорожная карта контента Hitman 3 на март

Представлена дорожная карта контента Hitman 3 на март


Студия IO Interactive поделилась планами по добавлению нового контента в Hitman 3 в марте этого года. На данный момент разработчики не анонсируют никакие крупные сюжетные арки, как это было в прошлом году, но игрокам все равно будет чем заняться.

В марте в Hitman 3 игроков ждет:



Уже доступно. Неуловимая цель аркада — The Nebulae, The Genera и The Vitae. Игрокам за прохождение предложат Sieger AR552 Tactical.



11 марта в игре появится неуловимая цель The Collector.



17 марта в игру добавят контракты Patient Zero (из первой части трилогии). Для доступа к этому контенту потребуется иметь Hitman GOTY Access Pack.



24 марта в игре появится неуловимая цель аркада — из каждой игры трилогии. Игрокам за прохождение предложат HWK21 Covert.

Напомним, что в подписке Game Pass доступна трилогия Hitman.

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По материалам: newxboxone

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