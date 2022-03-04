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Президент Путин присвоил офицеру Гаджимагомедову звание Героя России посмертно

Президент Путин присвоил офицеру Гаджимагомедову звание Героя России посмертно

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе операции на Украине.

"Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно", - сообщил глава государства, открывая в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ.


Он рассказал, что в бою Гаджимагомедов уверенно командовал своими бойцами.

"Как настоящий командир берег подчиненных и, уже получив тяжелые ранения, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", - отметил Путин.

Он сделал акцент на том, что в ходе боев и военнослужащие РФ, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм.

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По материалам: uposters.ru

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