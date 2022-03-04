Spidersaurs, от команды Contra 4, выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S





Разработчики игры Spidersaurs из студии WayForward (за авторством команды разработчиков Contra 4) объявили о планах выпустить проект на новых платформах. Ранее, в 2019 году, игра вышла в Apple Arcade, а теперь она доберется до Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC и Switch. Дата релиза Spidersaurs на новых платформах пока не сообщается.

Отмечается, что версия игры Spidersaurs, которая выйдет на новых платформах, станет «окончательным изданием». Игроки на мобильной платформе Apple получат бесплатное обновление до «окончательного издания». В «окончательное издание» входят: новый уровень, новый босс, новая концовка, две сложности, режим для спидраннеров и аркадный, улучшения баланса, графики и геймплея.

Spidersaurs — это мультяшный экшен-платформер, в котором имеются два разных персонажа. Играть можно одному или в кооперативе. По сюжету, игрокам предстоит сражаться с нашествием мутировавших монстров, которые представляют собой нечто среднее между пауками и динозаврами.

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