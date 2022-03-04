Square Enix выпускает все свои игры в Game Pass на Xbox





На следующей неделе, 10 марта, в подписку Game Pass добавят Marvel’s Guardians of the Galaxy. Это главный релиз Square Enix для европейской аудитории игроков за прошлый год. Игра была отлично воспринята критиками, получила несколько наград GOTY, и теперь в нее сможет поиграть каждый подписчик Game Pass.

Игроки обратили внимание на интересную деталь, касательно игр издательства Square Enix и подписки Game Pass. Пользователь Twitter Faizan Shaikh опубликовал список игр Square Enix, разделив их на 3 группы: доступны в подписке Game Pass, ранее были доступны в подписке Game Pass и отсутствующие на приставках Xbox. Все игры, которые за последнее время Square Enix выпускала на Xbox, были добавлены в Game Pass — сразу после релиза или спустя некоторое время.

Отметим, что остается еще немало игр Square Enix, которые не выходят на Xbox. В первую очередь, игроки на Xbox давно ждут Final Fantasy VII Remake, но, похоже, игра не выйдет на консолях Microsoft. Однако вчера состоялся релиз игры Babylon’s Fall, которую тоже издает Square Enix, и есть вероятность, что в сентябре она появится на Xbox и в Game Pass.