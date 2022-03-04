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The Medium, Layers of Fear, Observer и Blair Witch уберут из продажи на Xbox в России

The Medium, Layers of Fear, Observer и Blair Witch уберут из продажи на Xbox в России


Издательство Electronic Arts вчера сообщило о своем решении убрать из игр франшиз FIFA и NHL российские команды. Польская студия студия Bloober Team решила пойти дальше — она объявила, что удаляет из цифровых магазинов на территории России на всех платформах свои игры.

Это означает, что игры The Medium, Layers of Fear, Observer и Blair Witch не будут более доступны для покупки в Microsoft Store для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. На данный момент игры еще доступны для покупки в цифровом магазине Microsoft, но в ближайшее время они будут удалены.

Отметим, что решение Bloober Team не должно сказаться на игроках, которые имеют указанные проекты уже купленными на своих аккаунт Xbox. Когда игра убирается с продажи в Microsoft Store, из конкретного региона или в целом из магазина, она остается доступной для установки для тех, кто ее приобрел ранее.

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По материалам: newxboxone

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