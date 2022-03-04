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В Британии загадочно скончался украинский миллиардер

В Британии загадочно скончался украинский миллиардер

Британский миллиардер украинского происхождения Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея) найден мертвым у себя дома в британском графстве Суррей 28 февраля, сообщает The Guardian.

Полиция в качестве основной версии рассматривает самоубийство и называет его смерть 66-летнего бизнесмена "необъяснимой", но при этом не видит в ней ничего особенно подозрительного. Как уточняется, особняк Уотфорда находится к западу от Лондона, недалеко от Вирджиния-Уотер, между Слау и Уокингом.


"Нам позвонили около полудня в понедельник, 28 февраля, после сообщений об обнаружении тела мужчины по адресу Портналл Драйв, Вентворт. Вызвали скорую помощь, но на месте происшествия с прискорбием констатировали смерть мужчины, которому было за 60. Его ближайшие родственники извещены, им оказывается помощь специально обученными офицерами. Ведется расследование обстоятельств смерти, но в настоящее время не предполагается никаких подозрительных обстоятельств", - сообщил представитель полиции.

По данным The Sun, в последнее время Уотфорд был психологически подавлен из-за событий на родине, где Россия проводит спецоперацию по демилитаризации.

Уотфорд родился в УССР в 1955 году под фамилией Толстошея, после переезда в Великобританию он изменил имя на английский манер. Бизнесмен сколотил свое состояние в нефтегазовой сфере.

Михаил Уотфорд украинский олигарх Михаил Толстошея
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По материалам: uposters.ru

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