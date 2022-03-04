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В РАО появились новые центры и лаборатории

В РАО появились новые центры и лаборатории

Российская академия образования усиливает работу по ключевым направлениям: в ее составе появились новые центры и лаборатории. Среди них – Центр воспитания и развития личности, Центр развития высшего и среднего профессионального образования, Центр развития педагогического образования, Центр образовательного законодательства и проблем правоприменения, Центр развития инклюзивного образования, Центр развития родных языков и культур, Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего образования РАО, а уже имеющиеся подразделения получили дополнительные направления развития.

Кроме того, создана Лаборатория координации и мониторинга диссертационных исследований по педагогическим и психологическим наукам. Такой формат работы позволяет повысить качество диссертационных исследований всего спектра наук об образовании, сообщает пресс-служба РАО.

В 2021 году Академия вела серьезную исследовательскую работу. Специалисты РАО изучали работу психологической службы в российских школах, анализировали состояние психологического здоровья первокурсников, результаты использования подростками электронных девайсов.

РАО заключила соглашение с Сеченовским университетом о сотрудничестве в области медицинского образования, которое включает поддержку открытия в школах по всей России профильных медицинских классов.
Расширились и программы международного сотрудничества, в том числе инициировано создание Ассоциации академий образования стран СНГ.

«Образование – мощная движущая сила. Руководство страны заинтересовано в неуклонном повышении качества образования, его соответствии актуальным и перспективным потребностям общества. Именно на эти цели оказалась направлена вся работа РАО в прошлом году», – отметила президент РАО Ольга Васильева в ходе съезда общего собрания членов РАО, которое прошло в Москве 2–3 марта.

Ольга Васильева информировала, что в 2022 году запланирована серия масштабных мероприятий, среди которых – всероссийский форум  «Педагогическое образование в российском классическом университете».

«На фоне происходящих событий обостряется проблема ориентации наукометрии на публикации в зарубежных журналах. Хочу подчеркнуть, что мы не собираемся изолироваться от мировой науки, будем продолжать публиковаться в ведущих журналах, нужно помогать ученым и соискателям в этом», – заявила президент РАО.

В ходе общего собрания прошла процедура выбора академиков и членов-корреспондентов РАО.  

По итогам голосования академиками РАО избраны ректор МПГУ доктор исторических наук Алексей Лубков и заведующий кафедрой правовых основ управления МГИМО доктор юридических наук Владислав Гриб.

Членами-корреспондентами избраны директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета доктор филологических наук Радиф Замалетдинов, главный редактор научно-теоретического журнала «Педагогика» доктор педагогических наук Руслан Бозиев, профессор кафедры естественно-научного образования и коммуникативных технологий Института биологии и химии МПГУ доктор педагогических наук Павел Оржековский, заведующая кафедрой теории и методики обучения математике и информатике МПГУ доктор педагогических наук Людмила Босова, заместитель президента РАО, декан факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова доктор психологических наук Виктор Басюк.

«Наращивание технологической базы, передовые исследования и открытия во многих областях были бы невозможны без качественного образования. А его развитие, в свою очередь, должно опираться на науку, на нашу с вами работу. Уверена, новые члены Академии, внесут значимый вклад в развитие всего спектра наук об образовании. Отделения Академии играют сегодня заметную роль в решении важнейшей задачи национальной безопасности России, способствуя развитию и сохранению единства ее научно-образовательного и культурного пространства», – подчеркнула Ольга Васильева.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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