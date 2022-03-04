Великий пост начнется 7 марта 2020 года

Вадим Карасев

Совсем скоро в православном мире начнется Великий пост — самый строгий и продолжительный. Верующие заранее готовятся к этому событию, соблюдая церковные предписания и вознося ежедневные молитвы Господу.

В православном мире посты созданы для того, чтобы каждый смог очистить душу от негатива и не останавливаться в духовном развитии. 7 марта 2022 года начнется великий пост, за время которого каждый сможет освободиться от груза на душе и обрести покровительство свыше. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют еще раз познакомиться с правилами, которые помогут правильно вступить в пост и не согрешить во время его соблюдения.

Главным правилом Великого поста остается воздержание. Верующие не посещают увеселительных мероприятий, не включают в рацион питания мясные и молочные продукты, избегают ссор и конфликтов.

Время поста — это ежедневные молитвы, которые помогают духовно расти и развиваться. Их произносят не только с утра и вечером, но и перед началом любого дела, чтобы получить благословение свыше.

Пост — это не диета, а духовное очищение. Однако соблюдать его нужно, исходя из самочувствия. Послабления распространяются на детей, беременных, пожилых и людей с определенными заболеваниями. Для них в пост допускается употребление разнообразной пищи, однако священнослужители напоминают, что объедаться нельзя, чтобы не нарушать заповедей.

Великий пост — прекрасное время для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, побороть вредные привычки и привязанности, совершить множество добрых дел и укрепить семейные узы.

Во время Великого поста не венчают, поэтому влюбленные должны заранее узнать даты священнодействия и обговорить со своим духовником время для проведения церемонии. Крестить детей в этот период можно.