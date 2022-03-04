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Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры

Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры


Сервис Xbox Cloud Gaming пока запущен в ограниченном количестве стран, но он продолжает не только расширяться, но и развиваться. Стало известно очередное изменение, которое находится в планах по развитию облачного игрового сервиса.

Согласно комментариям главы Microsoft Flight Simulator Йорга Неймана, Microsoft планирует добавить поддержку мыши и клавиатуры в некоторые игры в Cloud Gaming. Нейман не назвал конкретные даты добавления новой функции, заявив следующее:

Следующим шагом для нас будет мышь и клавиатура. Это поддержка на уровне платформы, поэтому она не имеет к нам никакого отношения. Очевидно, что мышь и клавиатура работают для нашей игры. Так что команда платформы [Xbox Cloud Gaming] работает над этим. Я не могу назвать дату, потому что это работает другая команда, но это произойдет.

Напомним, что недавно Microsoft Flight Simulator стал частью Cloud Gaming, что позволило играть в него на консолях Xbox One и мобильных устройствах.

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По материалам: newxboxone

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