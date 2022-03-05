13 людей, которые думали что у них все под контролем, но жестоко ошибались

В этой подборке вы увидите людей и животных, которые слишком поздно поняли, что все идет не по их плану.

1. А платье-то качественное!

2. Хозяин точно не будет рад

3. Кто вообще мог подумать о том, что это хорошая идея?

4. Выражение его лица словно говорит: "Я сделал огромную ошибку"

5. Ну что ж, судя по всему, лестница остается здесь навсегда

6. Когда переоценил высоту козырька

7. "Конечно, дорогая, ты можешь забраться мне на плечи"

8. "Хозяйка, спасай!"

9. Она пожалеет о том, что решила вздремнуть. Очень. Сильно. Пожалеет.

10. Как это вообще произошло?

11. "Конечно проедем, это же Джип"

12. Нож, конечно, жалко. Но, в конце концов, бутылка то открыта!

13. Вы чувствуете боль человека, который готовился к приходу гостей и забыл о самом главном?