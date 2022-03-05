17 фотографий смешных и дурашливых котов, которые не смогут оставить вас без улыбки

Коты — прекрасные существа, как на них ни посмотри. Они пушистые, грациозные, изящные. А иногда они бывают настолько дурашливыми и смешными, что остаться без улыбки совершенно невозможно.

Предлагаем вас взглянуть именно на такие фотографии котов, которые заряжены на то, чтобы поднимать настроение.

Дневной сон вампира

Когда очень хочется попробовать!

Одни лапки торчат

Системная ошибка

Экзистенциальный кризис

Кстати, у нас есть целая подборка фотографий котов, которые внезапно что-то поняли про эту жизнь. Увидеть её можно здесь.

А что ты там делаешь, хозяин?

Это страшно и смешно одновременно

Ещё один смешно спящий кот

Этот кот залез в шкаф и был крайне удивлён, когда дверца за ним закрылась

Эта морда!

Сама фотогеничность

На самом деле они любят друг друга

Лапы вверх!

Вот это эмоции!

Коробка занята успешно

В западне

Уличные дурачества

А здесь вы можете найти подборку фотографий чёрных котов, которые в пух и прах разбивают все суеверия.