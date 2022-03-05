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Activision Blizzard приостанавливает продажу игр в России

Activision Blizzard приостанавливает продажу игр в России


Еще одна игровая компания приняла решение приостановить продажу своих игр на территории России. Издательство Activision Blizzard, как ранее это сделало издательство Electronic Arts, сообщило, что временно приостанавливает продажу игр на территории России.

Отметим, что на данный момент нет информации о том, каких магазинов коснется решение Activision Blizzard. К текущему моменту игры компании доступны для покупки в российском регионе в Microsoft Store для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Кроме того, в заявлении Activision Blizzard нет информации про внутриигровые покупки, как и нет информации о наложении подобных ограничений на игровой в Беларуси (напомним, что EA ограничила свои проекты не только в РФ, но и в Беларуси).

Следует сказать, что Activision Blizzard выпускает не только игры для консолей, но и проекты для PC и мобильных устройств.

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По материалам: newxboxone

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