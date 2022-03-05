Александр Жулина не узнали поклонники

Фигурист Александр Жулин поделился редким фото. Спортсмен рассказал, что перебирал свои архивы и наткнулся на снимок, который вызвал у него чувство ностальгии. Фигурист поделился в микроблоге в Instagram архивным снимком, на котором предстал совсем молодым мужчиной. Александр Жулин тогда был блондином с густой шевелюрой и вихрастым чубом. На фото он облачен в черную кожаную куртку, которую сочетал с белым шарфом и темными очками. «Именно по такому Жулину мы и сходили с ума», «Красавец! А нынче еще лучше – мужественный!» - прокомментировали поклонники. Сейчас Жулин женат третьим браком на Наталье Михайловой, они воспитывают двух дочерей.Александр Жулин в молодости А второй женой фигуриста была Татьяна Навка. Александр Жулин и Татьяна Навка развелись в 2008 году, но только недавно спортсмен решился откровенно рассказать о том, что же разрушило их брак. Он полагает, что их семейная жизнь начала разваливаться после переезда из США в Москву, когда уютный размеренный семейный быт сменился суматошными буднями столицы. На тот момент Жулину было 43 года, в Штатах он работал тренером и растил с Навкой дочь Александру, появившуюся на свет в 2000 году. А Татьяна как раз выиграла олимпийское золото в паре с Романом Костомаровым и стремилась развиваться и заниматься своей дальнейшей карьерой. На этом этапе супруги и начали понимать, что им не по пути. «В Америке была совершенно другая жизнь, у нас был дом, лужайка, достаточно налаженный быт. А здесь, просто в силу того, что Таня выиграла Олимпиаду, открылись очень многие возможности, и тут просто надо было взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что как-то вот уже все…» — объяснил Жулин.