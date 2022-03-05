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Анастасия Макеева намерена наказать бывшую жену мужа за побои

Анастасия Макеева намерена наказать бывшую жену мужа за побои
Скандал с актрисой Анастасии Макеевой и Светланой Мальковой не утихает. В 2021 году публика активно обсуждала конфликт между Светланой Мальковой и Анастасией Макеевой — актриса из семьи мужчину. Казалось, что скандалисты все решили. Похоже, в 2022 они решили не забывать старые обиды и вновь вспомнить былые ссоры. Анастасия в личных соцсетях написала, что Светлане скоро придет штраф за побои. Правда, когда это случилось точно она не сообщила. «У нас в законодательстве нет поправок, что мать может бить, а другие граждане не могут. Все побои сняты и рано или поздно будет итог законодательно определен. Наличие детей не дает права калечить людей», — сказала актриса. Эти слова не пришли мимо Светланы. Она не только назвала звезду сцены сказочницей, но и съязвила: ей надо было дружить с Макеевой, пока та предлагала. «Надо было мне соглашаться на дружбу, а теперь придется платить», — шутливо сказала Малькова.
Анастасия Макеева Вероятнее всего, речь идет о знаменитой съемке в студии «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Тогда Макеева и ее супруг Роман впервые за долгое время встретились со Светланой в студии и пытались решить проблемы алиментов, встречи с детьми и другие бытовые проблемы. После съемок между бывшей и нынешней женой Малькова произошла потасовка уже за пределами студии, которая попала в объектив фотокамер. После этого Макеевой даже пришлось вызвать медиков, чтобы привести ее в чувство. Отметим, что Роман Мальков был в браке со Светланой 17 лет. У них родилось четверо детей. Супруги проживали за границей, где у бизнесмена была работа. По его словам, отношения с женой последние годы не складывались, при этом она говорит — они мечтали об еще одном ребенке. В Москве Роман познакомился с Макеевой, которой делал ремонт. Между ними завязался страстный роман — буквально за несколько месяцев они поняли, что созданы друг для друга и поженились. При этом каждый их шаг активно обсуждали хейтеры и СМИ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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