Анна Семенович заплатила огромные деньги на свое похудение

Певица и ведущая Анна Семенович призналась, что продолжить худеть дальше. Артистка рассказала, какую операцию сделала недавно у пластического хирурга. Знаменитость захотела убрать второй подбородок и подтянуть руки. Липосакция подбородка в клинике, которую выбрала артистка, стоит от 115 тысяч рублей, липосакция рук – от 90 тысяч рублей. «Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я очень довольна результатом. Но нет предела совершенству! Перехожу к следующему этапу стройности. Моя следующая цель – минус семь килограммов. Все это достигнем спортом, питанием, умеренностью…», – призналась Анна.Анна Семенович К слову, ранее певица уже делала операцию у пластического хирурга. Артистка уменьшала грудь с девятого размера до пятого. «Это когда грудь шестого, восьмого, девятого размеров. Гигантомастию ставят, когда каждая грудь весит два с половиной килограмма. Маммолог поставил мне именно этот диагноз – эта особенность организма передается генетически», – рассказала Семенович в беседе с kp.ru.