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Анну Нетребко заменила украинская певица в Метрополитен-опера

Анну Нетребко заменила украинская певица в Метрополитен-опера
Оперная дива Анна Нетребко не будет выступать в апреле и мае в Нью-Йорке. «Метрополитен-опера» объявил о замене артистки на певицу из Украины. Вокалистка из Украины выйдет на сцену вместо Анны Нетребко в опере «Турандот». Об этом сообщила пресс-служба театра «Метрополитен-опера» на своей странице в Instagram. «Сопрано Анна Нетребко была исключена из графика запланированных выступлений в "Метрополитен" в опере Джакомо Пуччини "Турандот" в апреле и мае, а также в опере "Дон Карлос" Джузеппе Верди в следующем сезоне», — говорится в обращении генерального директора культурного учреждения Питера Гельба. Отмечается, что исполнительницу из России в постановке «Турандот» заменит украинская артистка Людмила Монастырская.
Анна Нетребко и Валерий Гергиев Директор театра подчеркнул, что Нетребко не подчинилась требованию «отречься от публичной поддержки Владимира Путина» в свете проведения РФ военной спецоперации на Украине. Гельб также признал, что отмена выступлений Нетребко является «великой потерей для "Метрополитен"». Во вторник, 1 марта, стало известно, что Баварская государственная опера прекратит работу с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от спецоперации на Украине. По той же причине с Гергиевым расторг контракт Мюнхенский филармонический оркестр. Сама Анна Нетребко заявила, что она артист, и ее задача — объединять, а не разъединять людей. Кстати, супруг Анны, Юсиф Эйвазов сообщил : «Очень счастлив снова вернуться в Театр Ля Скала в невероятно красивой постановке Девида Маквикера, оперы АДРИАНА ЛЕКУВРЕР!!! ❤️ в компании моих замечательных друзей коллег ❤️».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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