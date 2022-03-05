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Бобби Котик решил покинуть совет директоров Coca-Cola из-за Microsoft

Бобби Котик решил покинуть совет директоров Coca-Cola из-за Microsoft


Руководитель Activision Blizzard Бобби Котик, который в прошлом году был замешан в целом ряде скандалов, не собирается переизбираться в совет директоров Coca-Cola. Он находился в совете директоров Coca-Cola около 10 лет, но сейчас, согласно заявлению Бобби Котика, он хочет все время уделить Activision Blizzard и будущей сделке с Microsoft:

Я решил не баллотироваться на переизбрание в совет директоров The Coca-Cola Company, чтобы сосредоточить все свое внимание на Activision Blizzard в этот решающий момент, когда мы готовимся к слиянию с Microsoft. Для меня было удовольствием и привилегией работать в совете директоров Coca-Cola последние 10 лет.

Напомним, сделка Microsoft по покупке Activision Blizzard, как предполагают компании, будет завершена летом 2023 года. Ходят разные разговоры о будущем Бобби Котика после сделки — некоторые источники отмечают, что после завершения сделки он покинет Activision Blizzard, тогда как официальная позиция Microsoft, что он останется в компании.

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По материалам: newxboxone

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